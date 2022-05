Leuvense Domitys-residentie pakt uit met virtual reality: “Origineel vermaak voor senioren in Vaart der Brouwers”

Domitys -marktleider voor serviceresidenties in Frankrijk- zorgt al bijna twintig jaar voor het welzijn van zelfstandige senioren. Met op maat gemaakte diensten biedt Domitys onder meer activiteiten aan die sociale interactie, ontmoetingen en uitwisseling bevorderen. Zopas werd er een nieuwe stap gezet in de innovatie want vanaf nu biedt Domitys in haar Leuvense residentie Vaart der Brouwers een nieuwe activiteit aan: een virtual reality-belevenis. “Samen met het Franse bedrijf Lumeen brengt Domitys virtual reality naar de Domitys-residentie Vaart der Brouwers in Leuven”, zegt Steve Vandormael, directeur van Vaart der Brouwers. “De VR-brillen nemen de deelnemers mee op een reis door een digitale wereld. Zo bezoeken ze digitaal de Noorse Fjorden en de Grand Canyon. Of ze kiezen ervoor om deel te nemen aan ervaringen zoals een safari in Afrika, een duik met dolfijnen of een klassiek concert in Wenen. De opties van deze buitengewone ervaring zijn eindeloos.”