Leuvense die in Amerika woont oog in oog met torenhoge ziekenhuiskosten na diagnose borstkanker: “Alleen wie rijk genoeg is kan een ziekteverzekering betalen”

voetbal jupiler pro league Mousa Tamari (OHL) na het gelijkspel op Anderlecht: “2-2 is mooi, maar er zat méér in”

Na een 2-2-gelijkspel in Anderlecht blijft OHL meedraaien in de subtop van de Jupiler Pro League. “Er zat méér in, want tot enkele minuten voor tijd stonden we nog 1-2 voor”, zegt Mousa Tamari, dé Leuvense uitblinker.

4 september