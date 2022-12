Leuvense club oogst 26 medailles op BK Brazilian jiu jitsu

De Leuvense club telt zo'n 300 leden, en traint onder de vleugels van meervoudig Europees kampioen, Wim Deputter. Op het BK in november, georganiseerd door vzw Saigen en het Wedstrijdorganisatiecomité van de VJJF in Beveren-Waas, haalde de club in totaal 26 medailles binnen, waarvan 14 goud. In de jeugdcategorie, door de club vertegenwoordigd door Advaitha Bimal, Nathanael Calhian, Zachary Carlhian, Jethro Rosies, Kobe Chavez, Sofia Bentell, Yeva Olena Deputter Sorokhtey en Sefana Rosies, oogstte de club zes bronzen medailles, elf zilveren, en negen gouden. Bij de volwassenen haalden Jeroen Opdebeeck Wim Deputter in verschillende categorieën drie keer zilver en vijf keer goud. “Mensen, en vooral kinderen, die geregeld meedoen aan wedstrijden staan veel sterker in hun schoenen waardoor ze geen gemakkelijke slachtoffers worden. De aanpak van Brasa Belgium Brazilian Jiu Jitsu Academy trainingen heeft sterk zijn vruchten afgeworpen!” klinkt het.