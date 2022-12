CIRKLABO, de Leuvense circuswerkplaats van 30CC, schoot uit de startblokken in 2021. Via een jaarlijkse open call kunnen artiesten een aanvraag indienen voor ondersteuning. Naast financiële ondersteuning krijgen artiesten de fysieke en mentale ruimte om te experimenteren, creëren en produceren. Dit jaar kreeg de circuswerkplaats zo’n 95 aanvragen binnen. Eind december wordt er aan de hand van een leescommissie en adviesraad beslist welke (inter)nationale artiesten er in 2023 kunnen ondersteund worden. Enkele van deze projecten stelt 30CC tijdens het nieuwe jaarlijkse CIRKLABO-festival voor aan het publiek aan de hand van voorstellingen of work in progress.

Op het programma van het CIRKLABO-festival staan vier indrukwekkende voorstellingen. 30CC haalde zaterdagavond een wereldpremière naar Leuven met de voorstelling ‘It’s warmer under the snow’ van Kaaos Kaamos. Deze internationale topproductie, een voorstelling over vriendschap, de natuur en het noorderlicht, bestaat uit straffe acrobaten van Zweden, Finland, Duitsland, Nieuw-Caledonië en Chili.

Volledig scherm Leuvense circuswerkplaats sluit jaar af met tweede editie van CIRKLABO-festival © Alex Allison

“We merken dat circus enorm geliefd is in Leuven en zijn dan ook fier een tweede circusfestival, georganiseerd door 30CC, voor te stellen”, vertelt schepen van Cultuur Denise Vandevoort. “Tijdens de donkere winterdagen brengen we een stevige portie circus in de Leuvense zalen. We laten het publiek tijdens het CIRKLABO-festival kennismaken met vernieuwend en bijzonder circus dat deels tot stand is gekomen in Leuven. “

“CIRKLABO ondersteunt circusartiesten in hun artistieke ontwikkeling en mocht het voorbije jaar meer dan 30 internationale en nationale circusgezelschappen verwelkomen”, legt Jonas Van Soom, coördinator van CIRKLABO en circusprogrammator van 30CC uit. “Artiesten komen bij CIRKLABO in residentie om te werken aan een creatie of een artistiek onderzoek. We sluiten 2022 graag af met enkele bijzondere creaties en try-outs.”

Het volledige programma vind je hier.

