Tijdens de Week van De Vrijwilliger -nog tot 5 maart- bedankt de stad Leuven de vele Leuvense vrijwilligers. Dit jaar krijgen de buddywerkingen bijzondere aandacht. Een buddy is een vrijwilliger die gekoppeld wordt aan een persoon of gezin dat ondersteuning nodig heeft. “In Leuven bestaan er momenteel al zo’n twintig buddywerkingen Als buddy bied je één-op-één ondersteuning, vaak naast professionele hulpverlening. Je engageert je om iemand voor een bepaalde periode te begeleiden. Die steun kan een wereld van verschil betekenen om sterker in de wereld te staan”, vertelt schepen Bieke Verlinden (Vooruit). In Hal 5 in Kessel-Lo kan je op donderdag 2 maart kennismaken met de Leuvense buddywerkingen aan de Lange Tafel. Tussen 17 en 19 uur kan je tijdens een babbel meer ontdekken over buddy’s. Wie zin heeft om te zich in te zetten als vrijwilliger maar niet goed weet hoe te beginnen, kan ook langsgaan bij het Infopunt Vrijwilligerswerk in de Bib Tweebronnen. Je kan langskomen op dinsdag 7 maart, 4 april en 9 mei 2023, telkens van 15 tot 17 uur. Wie liever online door het aanbod van vrijwilligerswerk in Leuven grasduint, kan ook altijd terecht op het vrijwilligerswerkplatform van Stad Leuven: www.leuvenvrijwilligt.be. “De stad Leuven verzamelde ook enkele mooie getuigenissen die terug te vinden zijn op www.leuven.be/weekvandevrijwilliger en op totems in het Sluispark, aan het Rector de Somerplein, in het Stadspark, op de markt in Heverlee en aan Hal 5 in Kessel-Lo”, geeft schepen Verlinden nog mee.