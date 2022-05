Leuvense brouwers introduceren gelegenheidsbier ‘Putin Huilo’: “Letterlijk te vertalen als ‘Poetin lulhoofd’”

Putin Huilo is een golden strong ale met een hoppige toets. De honneurs waren voor de bezoekers van het Leuven Innovation Beer Festival, maar sinds vandaag is het bier ook voorradig in de proefzalen van brouwerij De Coureur, Craywinckelhof, Hof Ten Dormaal, Malterfakker en Adept. Zolang de voorraad strekt. “Daarmee hebben we gereageerd op een oproep van de Oekraïense brouwerijen,” vertelt Bart Delvaux (45), die samen met Ine Van der Stock (45) de taproom van Brouwerij de Coureur in Kessel-Lo bemant. “Ons vorige Oekraïense bier heette ‘Resist’,” zegt Bart. “Per verkocht glas stortte De Coureur twee euro op 1212. Bij dit bier veilden we een brouwersworkshop. De hoogste bieders mochten ‘Putin Huilo’ helpen bereiden samen met de vijf groot-Leuvense brouwen.” Dat bracht opnieuw 400 euro op voor het goede doel.