Leuvense breakers dansen zich tot B-king of queen

Leuven Jan Flameng (59) uit Heverlee staat in augustus op straat en voorlopig kan niemand hem helpen: “Moet ik met mijn rolstoel in mijn auto gaan wonen misschien?”

Is wonen in Leuven nog betaalbaar voor mensen met kleine portefeuille? Volgens de 59-jarige Jan Flameng gaat het van kwaad naar erger met betaalbaar wonen in de duurste centrumstad van Vlaanderen. Zijn eigen situatie toont dat pijnlijk aan. “Ik kreeg de opzeg van mijn huurcontract en sta in augustus op straat. Er is nergens een studio of appartement te vinden in de buurt dat ik kan betalen met mijn uitkering als invalide”, klinkt het ontgoocheld.

28 april