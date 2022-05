Leuvens Stadskantoor scoort hoog in tevredenheidsonderzoek: “Maar gebrek aan privacy en meer toegankelijkheid blijven toch aandachtspunten”

LeuvenJaarlijks maken zo’n 123.000 mensen gebruik van de dienstverlening van de loketten in het stadskantoor. De stad Leuven vraagt hogeschool UCLL elke twee jaar de tevredenheid van de dienstverlening te onderzoeken. “Uit de bevraging blijkt dat de mensen erg tevreden waren over hun bezoek aan het Stadskantoor. Ze geven een mooi cijfer van 9 op 10 en 96% van de respondenten gaf minstens een 8”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V)

Begin maart namen studenten van UCLL welgeteld 539 enquêtes af van mensen die hun bezoek aan het stadskantoor net hadden afgerond. Dat leverde opmerkelijk goede resultaten af, tot groot plezier van schepen van Burgerzaken Dirk Vansina (CD&V). “Voor alle loketzones zijn de korte wachttijd en de toegankelijkheid de meest gewaardeerde aspecten die heel hoog scoren. Ook de loketmedewerkers krijgen van de bezoekers uitstekende punten voor behulpzaamheid, deskundigheid, snelheid en bruikbaarheid van de gegeven informatie. Bij deze wil ik dan ook de loketmedewerkers en het stadspersoneel van harte bedanken voor hun inzet.”

Coronapandemie

Applaus op alle banken dus maar daarmee is de evolutie naar een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening nog niet ten einde. “Het is en blijft een topprioriteit”, stelt schepen Vansina. “Tijdens de coronapandemie kreeg de digitalisering van de dienstverlening een boost. Die dienstverlening heeft de stad verder verankerd in haar werking. Er kan al heel veel via de digitale weg, van attesten en aktes opvragen tot je parkeerkaart verlengen. Toch houden we ook vast aan fysieke loketten want die blijven essentieel voor inwoners. Een heel aantal mensen heeft nog altijd graag persoonlijk contact om administratieve zaken af te handelen.”

Quote Sommigen wensen meer afscher­ming om persoonlij­ke dingen te bespreken zoals bijvoor­beeld een bouwdos­sier. De ‘open eiland­struc­tuur’ is eigen aan het gebouw en moeilijk aanpasbaar op korte termijn maar we nemen deze suggestie zeker mee in de verdere evaluatie Schepen van Burgerzaken Dirk Vansina (CD&V)

Dat weerspiegelt zich overigens ook in de onderzoeksresultaten. Zo zien we dat 42% van de respondenten aangeeft dat ze maximaal online bij de stad Leuven terecht kunnen maar 47% komt liever langs op het Stadskantoor. Toch opmerkelijk en schepen Dirk Vansina neemt die percentages dan ook mee voor de toekomst. “Uit de feedback van het onderzoek kwamen ook waardevolle suggesties en verbeterpunten bovendrijven”, klinkt het. “Zo is de privacy aan de loketten bijvoorbeeld een aspect waar mensen minder tevreden over zijn. Sommigen wensen meer afscherming om persoonlijke dingen te bespreken zoals bijvoorbeeld een bouwdossier. De ‘open eilandstructuur’ is eigen aan het gebouw en moeilijk aanpasbaar op korte termijn maar we nemen deze suggestie zeker mee in de verdere evaluatie.”

Schepen Dirk Vansina (CD&V) is blij met de resultaten van het onderzoek die vakkundig werden verzameld door studenten van hogeschool UCLL.

Verder blijkt het voor minder mobiele mensen soms toch nog lastig om het gebouw te kunnen betreden. “Daarvoor hebben we de beheerder van het gebouw gevraagd om na te gaan wat we kunnen doen om het stadskantoor toegankelijker te maken en de parkeermogelijkheden voor andersvaliden te herbekijken. De vraag naar meer fietsparking voor bezoekers beantwoorden we deze zomer overigens al met de opening van de fietsenstalling onder het Martelarenplein. Daar zal plaats zijn voor 5.000 fietsen. Tot slot kwamen er ook enkele leuke suggesties uit de bevraging. Ik denk bijvoorbeeld aan beter hoorbare muziek eb een (grotere) speelhoek voor kinderen. We bekijken zeker of en hoe we hiermee aan de slag kunnen gaan om een bezoek aan het Stadskantoor nog aangenamer te maken in de toekomst”, besluit schepen Dirk Vansina.

