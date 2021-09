Leuvens Solar Team wint Europees kampioenschap voor tweede keer op rij: “Nogmaals bewezen dat de Belgische zonnewagen bij de wereldtop behoort”

Leuven Leuven wordt voortrek­ker met Reveil21, een festival van troost en hoop: “De verplichte afstand en het uitgestel­de afscheid hebben wonden nagelaten”

18 september Leuven wordt in de weken rond 1 november het epicentrum van troost en hoop. In samenwerking met Reveil vzw vinden in de stad meer dan twintig troostacties plaats tijdens het meerdaagse festival Reveil21. Leuven neemt zo de fakkel over van Kortrijk als ‘trooststad’. “Schrijfster Tine Marie Vandamme zet samen met een team van illustratoren je herinneringen aan een dierbare om in een prachtige tekening”, vertelt schepen Bieke Verlinden (Vooruit).