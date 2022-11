Leuvens schepen David Dessers (Groen) spreekt morgen op COP27: “We gaan voor ambitieus klimaatbeleid waarbij niemand uit de boot valt”

VN-topman Guterres opende afgelopen week de klimaattop in Sharm-el-Sheikh met scherpe woorden over de ontoereikende wereldwijde klimaatinspanningen. “We zitten op de snelweg naar de klimaathel, met de voet op het gaspedaal”, klonk het onheilspellend. Tegelijkertijd riep Guterres op tot een groot internationaal solidariteitspact. Leuvens schepen van Klimaat en Duurzaamheid David Dessers sluit zich daar volmondig bij en wijst erop dat zo’n solidariteitspact al in de steigers staat in Leuven. Die boodschap zal schepen Dessers ook geven tijdens zijn toespraak op de COP27 in Egypte. “In Leuven wordt al een hele tijd aan zo’n pact gewerkt. In 2013 werd netwerkorganisatie Leuven 2030 opgericht met het specifieke doel om alle krachten in Leuven te bundelen op weg naar een klimaatneutrale stad via een sociaal rechtvaardige transitie. In april van dit jaar werd een belangrijke nieuwe stap gezet: de selectie van Leuven voor de Europese missie ‘100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030’. Daarin gaan stad Leuven en netwerkorganisatie Leuven 2030 zij aan zij de uitdaging aan om Leuven versneld klimaatneutraal te maken en als pioniersstad andere steden te inspireren. Centraal in die Europese missie staat het opstellen van een Climate City Contract. Daarin komt te staan welke lokale en bovenlokale partners welke engagementen aangaan om tot een klimaatneutrale stad te komen in 2030. We blijven ervan overtuigd dat steden een beslissende bijdrage te leveren hebben aan de mondiale strijd tegen de opwarming van onze planeet. Bovendien geloven we in Leuven sterk dat een ambitieus klimaatbeleid -waarbij niemand uit de boot valt- gebouwd wordt op een doorgedreven samenwerkingsmodel. En dat is precies waar de netwerkaanpak met Leuven 2030 voor staat”, besluit David Dessers.