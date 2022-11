Leuvens onderzoeksteam ontwikkelt slimme diabetesapp: “Type 1-patiënten het leven eenvoudiger maken.”

Niet toevallig werd het prototype vandaag onthuld in het Leuvense Health House. 14 november is Wereld Diabetes Dag: een door de V.N. op opgestarte kalenderdag die als doel heeft de wereld te informeren en sensibiliseren over suikerziekte. Nog steeds krijgt in Vlaanderen elke 17 minuten een persoon de diagnose diabetes. De slimme diabetesassistent - het geesteskind van medewerkers van Hogeschool UCLL, KU Leuven, UZ Leuven, Karel De Grote Hogeschool, vzw Hippo and Friends en Health House - maakt gebruik van artificiële intelligentie (A.I.) om grote hoeveelheden data te verwerken. Na verwerking van die resultaten door een team van onderzoekers worden patronen achterhaald, die kunnen leiden tot een gepersonaliseerd medisch advies.

Amai

Brute pech

Met de voorstelling van het prototype is de diabetesassistent in een volgende fase van het onderzoek aanbeland. Nadat de klinische studie, die nog zeker een half jaar in beslag zal nemen, een bevredigend resultaat opbrengt, wordt de applicatie beschikbaar gemaakt voor het grote publiek via de Play Store en de App Store. Het is wereldwijd voor het eerst dat een dergelijke app beschikbaar wordt gesteld voor type 1-diabetespatiënten. “Sport en beweging hebben sowieso een erg positieve invloed op diabetespatiënten,” zegt Dieter Vanhauw, coördinator van het Leuvense diabetesfonds Hippo & Friends Type 1. De vzw lanceerde vorige week nog de laagdrempelige oproep om een koprol te doen voor type 1 diabetes. “Diabetes wordt vaak over één kam geschoren,” zegt hij. “Terwijl bij type 2 leeftijd en een ongezonde levensstijl een rol spelen, is type 1 ‘brute pech’. Het is een auto-immuunziekte die jaarlijks zo’n 300 kinderen treft: een getal dat in stijgende lijn gaat. De app heeft als doel hen het leven wat eenvoudiger te maken, en sporten wat toegankelijker.”