Leuvens onderzoek zet agressieve lymfeklierkanker hak: “Nog veel werk voor de boeg, maar eerste resultaten zijn veelbelovend”

Uit hun onderzoek bleek dat vooral de samenwerking tussen de genen MYCN en EZH2 verantwoordelijk waren voor de snelle vermeerdering van kankercellen. “We zien in ons lichaam vaker genen die elkaars effect versterken, maar deze samenwerking is nieuw. Wanneer we in het labo één van deze twee genen inactiveren in menselijke kankercellen, zien we een snelle afname in aantal. Hieruit concluderen we dat de cellen afhankelijk zijn van deze twee genen”, legt postdoctoraal onderzoekster Marlies Vanden Bempt uit. “Aangezien deze samenwerking zo belangrijk is voor de groei van dit type kankercellen, is het een interessant doelwit voor de behandeling van patiënten.” De onderzoekers testten een molecule uit dat voor de afbraak van het verantwoordelijke gen zorgt, in combinatie met een medicijn dat enkel in de Verenigde Staten wordt gebruikt . “Er is nog veel werk voor de boeg, maar de eerste resultaten in het labo zien er alvast goed uit,” klinkt het hoopvol.