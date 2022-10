Leuvens onderzoek stelt gerust: “Anesthesie tijdens zwangerschap niet schadelijk voor de baby.”

De UZ Leuven-artsen onderzochten 129 kinderen tussen 2 en 18 waarvan de moeder tijdens de zwangerschap een niet-verloskundige ingreep onder verdoving heeft ondergaan. Hun gedrag en algemeen functioneren werd vergeleken met 453 kinderen van dezelfde leeftijd, waarvan de moeder zich niet liet opereren. Een negatief verband tussen anesthesie en de hersenontwikkeling van de foetus kon wel bij proefdieren worden aangetoond, maar het bleef tot nu toe onduidelijk of hetzelfde beeld zich bij mensen aftekende. Nu kunnen de onderzoekers wel klare wijn schenken. “We zagen in het algemeen geen klinisch relevante verschillen tussen de twee groepen: anesthesie tijdens de zwangerschap is dus niet geassocieerd met bepaalde ontwikkelingsproblemen bij kinderen,” zegt prof. dr. Steffen Rex, diensthoofd anesthesiologie in UZ Leuven en hoofdonderzoeker. “Wel benadrukken we dat de huidige richtlijn blijft gelden: alleen in geval van dringende en levensbedreigende situaties, voeren we een ingreep uit tijdens de zwangerschap.”