Leuvens onderzoek ontrafelt oorzaak schimmelinfectie bovenop corona of ernstige griep: “Overlevingskansen verhogen.”

Leuven Onderne­mers Kristine Coenen (Château Bag in Box) en Robin Jehaes (De­mo-Spel) getuigen over gratis coaching van stad Leuven: “Het geeft me rust en structuur”

De stad Leuven lanceerde in 2021 een aanbod van gratis coaching voor ondernemers maar levert dat ook echt iets op? Volgens onderneemster Kristine Coenen alvast wel want zij kreeg naar eigen zeggen nieuwe inzichten voor haar bedrijf Château Bag in Box. “Gewoon top”, klinkt het enthousiast. Hetzelfde verhaal voor Robin Jehaes die van Demo-Spel een echt ‘boardgame’ café maakte: “Ik ben erg enthousiast over de horecatraining.”

23 augustus