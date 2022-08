Leuvens onderzoek onthult reden voor gele kleur woestijnsprinkhanen: “Kan leiden tot nieuwe strategieën om boeren te helpen hun gewassen te beschermen.”

Net zoals vele andere diersoorten ontwikkelen sprinkhanen in kleine groep een onopvallende camouflagekleur. Opvallend is dat mannelijke woestijnsprinkhanen die in een grote zwerm terechtkomen een geel-zwart patroon ontwikkelen, vergelijkbaar met dat van een wesp. Vrouwelijke woestijnsprinkhanen behouden dan weer hun onopvallende bruinachtige kleur. Die observatie werd al in 1921 gemaakt, maar de reden voor het verschijnsel bleef onbekend. Tot nu. “De gele kleur dient als een noodzakelijk kenmerk van herkenning tussen mannelijke soortgenoten om de paring in een grote zwerm goed te laten verlopen en zo de populatie in stand te houden. Voor de verspreid voorkomende, solitaire sprinkhanen is deze gele kleur niet nodig en wellicht zelfs nadelig voor hun voortbestaan omdat ze dan hun camouflage-effect prijsgeven”, legt professor Vanden Broeck uit. Zo kunnen sprinkhanen ook in reusachtige zwermen van 50 miljoen dieren op een efficiënte wijze een partner vinden. De bevindingen van het onderzoek zijn een belangrijke stap in de bestrijding van sprinkhanenzwermen, nog steeds gezien als één van de meest schadelijke bedreigingen voor de landbouwproductie wereldwijd. “De kennis die we verwerven over belangrijke levensprocessen van insecten kan leiden tot nieuwe strategieën om plagen in te dijken en zo boeren te helpen hun gewassen te beschermen”, besluit professor Vanden Broeck.