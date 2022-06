Tot nu toe maakten onderzoekers over de hele wereld gebruik van een model waarin vier types darmkanker werden onderscheden. Onderzoek met Leuvense single cell technology, een technolie die het mogelijk maakt naar elke cel apart te kijken, ontdekte dat 50% van de darmtumoren gewijzigde slijmvliescellen bevatten. Op celniveau bleken er twee verschillende types darmkanker te zijn: een darmkanker met de klassieke darmslijmvliescellen en een darmkanker met slijmvliescellen die lijken op die uit de maag. “Ik vergelijk de manier van tumoronderzoek graag met een smoothie: waar we tot nu toe tumorweefsel mixen en het totaalmengsel bekijken, kun je met single cell technology elke bes of framboos apart bekijken. Dat leverde ons informatie op die 30 jaar inzichten in darmkanker op losse schroeven zet,” legt Prof. dr. Sabine Tejpar, darmkankeronderzoeker bij UZ Leuven en KU Leuven uit.