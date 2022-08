Leuvens ondernemerstalent opent schoenenwinkel ‘LOU’ in Vaartstraat: “Het is de bedoeling dat kinderen niet enkel schoenen passen maar ook dat ze zich kunnen amuseren”

“Het belang van goede schoenen voor jonge voetjes en juist advies mag niet onderschat worden”, valt Julie Herelixka met de deur in huis. “Bij LOU vind je niet de doorsnee kinderschoenen die je in elke grote schoenenwinkel hebt maar bijvoorbeeld wel een paar van Italiaanse makelij en appelleer. Het is bovendien de bedoeling dat kinderen niet enkel naar de winkel komen om schoenen te passen maar ook dat ze zich er kunnen amuseren. Met een photobooth die voor de nodige afleiding zorgt als de kindjes hun voeten moeten laten meten en Stapelstein Stapelstenen om de schoenen op uit te proberen, wordt de juiste schoenen vinden een makkie. Het is immers lang niet altijd evident om de kindjes enthousiast te houden bij het passen van schoenen. Daarom vond ik het belangrijk om genoeg afleiding te voorzien”, aldus Julie die er sinds haar vakantiejob bij de vroegere kinderschoenenwinkel Louise op de Vismarkt van droomde om een gelijkaardige zaak te openen. Als jonge onderneemster liet Julie -ondertussen 26 lentes jong- zich overigens al opmerken toen ze geselecteerd werd voor project BAAS van de stad Leuven. Ze kreeg onder meer individuele begeleiding om haar businessidee verder uit te werken. LOU is ondertussen een feit en opent de deuren op zaterdag 6 augustus om 10 uur. Vanaf dan is de kinderschoenenwinkel elke week geopend op woensdag- en vrijdagnamiddag van 12u30 tot 18u, op zaterdag van 10u tot 18u en op de eerste zondag van de maand van 14u tot 18u. LOU doet de deuren ook open op afspraak.