Leuvens bedrijf Phished wint 11e editie JCI Award Jonge Ondernemer Vlaams-Brabant & Brussel

Het Leuvense Phished haalde het in De Hoorn in Leuven van de twee andere genomineerden Sunita Van Heers (SuReal) en Maarten Masschelein (Soda). Het bedrijf van de 26-jarige Arnout Van de Meulebroucke volgt StepUp Consulting op en vertegenwoordigt de provincie Vlaams-Brabant en Brussel tijdens de Vlaamse finale op donderdag 19 mei in Ronse. De jonge ondernemer is vanzelfsprekend blij met de bekroning. “Het is heel leuk om te winnen en het maakt me ook trots. Ik zie het als een mooie erkenning voor ons ondernemerschap. Het doet me vooral plezier dat ik ons verhaal goed heb kunnen overbrengen en dat de jury enthousiast reageerde”, aldus Arnout Van de Meulebroucke in een eerste reactie. Phished werd opgericht in 2018 en is gespecialiseerd in cyberveiligheid. Het huidige aanbod bestaat uit volledig geautomatiseerde trainingssoftware met gepersonaliseerde, realistische simulaties van cyberaanvallen. Het product leert medewerkers om correct en veilig om te gaan met online dreigingen en bouwt een ‘Human Firewall’ om iedere medewerker heen.