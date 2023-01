Leuvenaars starten 2023 met bier en smoutebollen tijdens nieuwjaarsdrink: “Hopen dat crisissen snel achter de rug zijn”

De nieuwjaarsdrink op de Grote Markt brengt traditiegetrouw heel wat volk op de been. Aan de twee smoutebollenkramen was het dan ook een drukte van jewelste, net als aan de drankstand. In ruil voor een waarborg voor je beker of mok kon je er gratis genieten van een frisse Stella of andere dranken. “Ik ga het hier niet te lang houden”, stak burgemeester Ridouani van wal, die iedereen welkom heette namens het ganse stadsbestuur. “Ik wens iedereen een heel mooi voorspoedig gelukkig en gezond nieuwjaar.”