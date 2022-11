Leuvenaars schitteren op het WK Lifesaving : drie redders halen vier medailles binnen in het Italiaanse Riccione

Leuven Man in coma geslagen in Leu­ven-cen­trum: 23-jarige dader vrijgela­ten onder voorwaar­den

In Leuven is een man in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis nadat een 23-jarige man hem meerdere slagen en stampen op het hoofd en lichaam heeft uitgedeeld. Het slachtoffer ligt momenteel in coma. De dader uit Aarschot verklaart uit zelfverdediging te hebben gehandeld.

2 november