Leuvenaars klinken op 2023 tijdens nieuwjaarsdrink: “Hopen dat crisissen snel achter de rug zijn”

Leuven Verliest Leuven het kleinste en gezellig­ste café? Germaine Gilis wordt 80 jaar en denkt ernstig aan haar pensioen: “Na 50 jaar in de stiel zal goed geweest zijn maar je weet nooit dat ik nog van gedacht verander…”

Stopt de legendarische cafébazin Germaine Gilis met haar al even legendarisch café Inn ’t Joor 1? Het zou een groot verlies zijn voor Leuven, want als de ‘moeder van alle studenten’ haar voornemen doorzet om na haar tachtigste verjaardag langzaam maar zeker de sleutel in het slot te draaien, is Leuven meteen ook het kleinste en gezelligste café van de stad kwijt. “Mijn knoken kraken al eens na vijftig jaar in de stiel. In de lente zal de drankvoorraad wel stilaan op zijn, maar voor goed volk zal er nog wel iets in de kelder liggen”, aldus Germaine.

5 januari