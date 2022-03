Leuvenaar Stefan Boonen brengt met Jan Van Lierde ode aan de vriendschap: “‘Vriend’ is een aanstekelijk en hartverwarmend boek”

Een ode aan de vriendschap. Zo kunnen we het nieuwe prentenboek ‘Vriend’ van Stefan Boonen en Jan Van Lierde mooi samenvatten. Het verhaal gaat over een olifant en een zebra die al hun hele leven beste vrienden zijn. Van poot tot snuit, dikke vrienden. Toevallig houdt de ene van muziek en de andere van dansen. Samen reizen ze stiekem naar zee waar ze elkaar helpen bij lastige vragen. Hoe is het om een zebra te zijn?

Stefan Boonen is erg tevreden over de samenwerking met Jan Van Lierde. Ze waren niet aan hun proefstuk toe, want eerder werkten ze al met groot succes samen. Hun prentenboek Verliefd (2017) werd bekroond met Vlag en Wimpel en de vierdelige reeks ‘Veer’ voor beginnende lezers werd genomineerd voor de Boekenleeuw en de Leesjury. Met ‘Vriend’ lanceren ze opnieuw een straf boek en wel eentje over vriendschap. “Vriend is een aanstekelijk en hartverwarmend boek over vriendschap. We leunen in onze samenwerking op elkaar. Soms zijn er zaken die je beter kan verwoorden met een beeld en soms maakt één zin een illustratie overbodig”, vertelt Stefan Boonen.