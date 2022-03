Leuvenaar Kristof Ramon legde het iconische beeld van Wout Van Aert aan slagerij Vande Walle vast: “ Of ik daar nog geen pak saucissen heb gekregen? Ik ben vegan.”

Afspraak in Bar Stan. “Er zijn heel veel koffiefielen in de wielerwereld,” zegt Kristof. “Dat is één van de weinige dingen waar een renner zich in mag uitleven. Een espresso vlak voor een wedstrijd voor een kick is gebruikelijk." Kristof Ramon kan het weten. Twaalf jaar al is hij toonaangevend als wielerfotograaf. Niet als verslaggever, maar als verhalenverteller. “Dat is vermoed ik een overblijfsel van mijn opleiding als regisseur. Ik bekijk een wedstrijd meer vanuit het oogpunt van een reportagemaker. Af en toe afstand nemen, en eens achter de mensen gaan staan: dat levert de mooiste beelden op.” De passie voor wielrennen hangt sterk samen met de geschiedenis ervan. “Zoveel standpunten, zoveel gebeurtenissen, zoveel achterafverhalen, zoveel persoonlijkheden. Dat maakt het schier onuitputtelijk.”