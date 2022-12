Leuvenaar Brahim Tall neemt belangrijke filmprijs in ontvangst

Het is de achttiende keer dat de VAF Wildcards worden uitgedeeld aan opkomend filmtalent. Uit 57 inzendingen koos de jury vier winnaars in evenveel categorieën: fictie, documentaire, animatie en een experimentele Filmlabcategorie. Met een totale prijzenpot ter waarde van 200.000 euro, en de kans om een buitenlands project te maken onder begeleiding van een coach, zijn de VAF Wildcards een belangrijke springplank voor jonge filmmakers. Dit jaar viel de keuze op Michael Abay, Evi Cats, Julie Verstraten en Brahim Tall. Die laatste, een Leuvenaar, werd voor zijn zestien minuten durende kortfilm ‘Tukuleur’ gelauwerd in de categorie Filmlab. De filmstudent aan LUCA School of Arts verbeeldt in de kortfilm de zoektocht van een hoofdpersonage met een gemengde etniciteit naar een plekje in een Westerse maatschappij.