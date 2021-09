Leuvenaar (33) al meer dan drie weken vermist in Franse Alpen: “Bergen blijven gevaarlijk, ook voor ervaren wandelaars”

WEZEMAAL Vlasselaar heeft nieuwe bebouwde kom: “In de toekomst nog meer wijken en buurten omvormen”

6 september In Vlasselaar in Wezemaal (Rotselaar) is zaterdag de nieuwe bebouwde kom officieel ingehuldigd. Die vloeit voort uit de groeiende bevolkingsdichtheid in Vlasselaar en de vraag naar verhoogde verkeersveiligheid.