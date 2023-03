Leuven zoekt ontwerpteam voor één van de laatst overgebleven woonuitbreidingsgebieden: “Autovrije wijk met park en ontmoetingscentrum”

Op stap na Tournée Minérale: fiets door het Hageland met wijn als rode draad

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van Tournée Minérale, of toch het einde daarvan. Zo fiets je vanuit Holsbeek door de mooiste wijnstreek van ons land, met een passage aan het Bezoekerscentrum van de Hagelandse Wijn.