Leuven Zingt verwacht 10.000 bezoekers op Oude Markt: “Uiteraard komt er ook dit jaar een bekende ‘mystery guest’ meezingen”

UPDATE Vrouw en kind overleden bij vermoede­lijk gezinsdra­ma in Leuven: zoektocht naar dader in Limburgse bossen

Op de Oude Markt in Leuven hebben hulpdiensten de lichamen van een moeder en haar kind gevonden. De slachtoffers lagen in een flat boven het recent geopende restaurant Cocolo. Er was ook een baby aanwezig, die gewond raakte maar niet in levensgevaar verkeerde. Een dader kon nog niet gevat worden, maar omstreeks 22 uur maandagavond is wel een zoektocht in het Limburgse Genk gestart op vraag van het Leuvense parket. Hoewel niet officieel bevestigd, lijkt die verband te houden met de feiten in Leuven.