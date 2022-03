Leuven ziet ze vliegen tijdens ‘Qualiflyer’ WK papieren vliegtuigjes: “Afstand, airtime, en een TikTok-challenge: dat zijn de drie disciplines”

Leuven Mooie vangst na River Cleanup tijdens Vlaamse waterdagen: “Zo’n microgolf­oven waait echt niet vanzelf in de Dijle.”

De Vlaamse waterdagen in Leuven kenden gisteren hun zenit. De Dijlejutters, een afdeling van de Leuvense kajakclub KSKCL, organiseerden een paddle cleanup, waarbij over een traject van vier kilometer per kajak, SUP of kano naar afval werd gevist op de Dijle. Dat leverde, naar goede gewoonte, een mooie vangst op. “Het is een beetje ‘Dijle’ met de kraan open.”

