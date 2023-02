Leuven wordt dankzij Sweet Planet weer een stukje zoeter. “En wie dat wil, kan zijn kind hier tussen onze cupcakes en taarten komen droppen, en even zelf gaan shoppen”

Artisanale pizzabak­ker Stoof opent tweede afhaalloca­tie: “Slechts vier mensen op de planeet kennen de samenstel­ling van ons deeg”

In wat ooit een kinepraktijk en bankkantoor was, werd de voorbije maanden vlijtig gewerkt door studievrienden Hannes Guelinckx (32) Tom Martens (32). Met Stoof drukten de pizzabakkers al hun stempel op het pizzalandschap in Kessel-Lo, en met de opening van een tweede locatie hopen ze dat trucje nog eens over te doen in Herent.