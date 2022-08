Leuven volgt Antwerpen en Gent niet in droogtemaatregelen: “Ook mensen zonder tuin hebben recht op een gezellige barbecue”

In Gent geldt een verbod op barbecueën op openbare plaatsen en ook in Antwerpen is er een verbod op barbecueën in de natuur of in het bos. De brandweer raadt er zelfs aan om de barbecue helemaal niet aan te steken, ook niet in je eigen tuin of op je eigen terras.

“In theorie zou je zo’n verbod kunnen instellen maar in Leuven zijn dergelijke beslissingen niet aan de orde”, klinkt het. “We hebben zopas nog overleg gehad en we vinden het niet nodig om de zes publieke plaatsen waar de mensen kunnen barbecueën te sluiten. We gaan wel extra richtlijnen plaatsen aan de locaties zodat mensen zich meer bewust zijn van de gevaren en van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. Het is bijvoorbeeld erg belangrijk dat de mensen bluswater voorzien en geen gebruik maken van brandversnellers. Waarom we geen sluiting overwegen voorlopig ondanks het feit dat er code rood is? Wel, het zou niet erg sociaal zijn om de openbare barbecueplekken te sluiten. Niet iedereen beschikt over een tuin. De publieke plekken waar je kan barbecueën staan vaak in de buurt van sociale woningblokken. Iedereen moet de kans krijgen om te genieten van een gezellige barbecue. Maar indien er echt gevaar zou dreigen dan zullen we anderzijds niet aarzelen om de publieke plekken met een barbecue te sluiten.”

Gratis fris water

De stad Leuven neemt de aanhoudende droogte in combinatie met de hittegolf overigens wel degelijk ernstig. Er werden er al tal van maatregelen genomen om branden te voorkomen. “We volgen uiteraard alles regels die van hogerhand worden opgelegd. Dat spreekt voor zich”, aldus waarnemend burgemeester David Dessers (Groen). “Daarnaast worden er ook extra controles uitgevoerd door de politie en door boswachters in natuurgebied en bossen. Vanzelfsprekend is het verboden om op die locaties te roken of een vuurtje te maken. We nemen ook maatregelen om de mensen te helpen die onvermijdelijk te maken krijgen met de hitte van zodra ze buiten komen. In dertien openbare gebouwen in Leuven kan je gratis fris drinkwater krijgen om jezelf te verkoelen. We voorzien ook koele plekken in openbare gebouwen en zelfs in kerken. Verder vragen we aan de mensen in de kader van de langdurige droogte om zuinig om te springen met drinkwater. Wie zich trouwens zorgen maakt over iemand anders in deze hittegolf kan hulp inroepen van het platform Leuven Helpt dat we ook al hebben ingezet tijdens de coronaperiode. Samengevat kan ik enkel zeggen: let goed op jezelf maar ook op de anderen. Wees voorzichtig en probeer toch ook te genieten van het mooie weer. We willen in Leuven geen al te alarmerende toon aanslaan maar we vragen wel aan de mensen om zich bewust te zijn van de gevaren die een hittegolf met zich meebrengt.”