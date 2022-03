Leuven vangt gevluchte Oekraïners op in Scheutsite: “Het aantal opvangplaatsen is uitgebreid van 90 naar 210”

LeuvenDe oorlog in Oekraïne is twee weken ver en steeds meer inwoners vluchten voor het geweld. De stad Leuven stelt alles in het werk om de Oekraïense bevolking maximaal te ondersteunen, waaronder de opvang van vluchtelingen. “Veel Oekraïners kunnen terecht bij familie of vrienden. Als ze geen verblijfplaats hebben, zorgen we voor noodopvang in een hotel en op de Scheutsite”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit).

Nu de oorlog in Oekraïne geen kwestie van korte duur blijkt te zijn, kiezen steeds meer inwoners voor de vlucht. Hoeveel groot de vluchtelingenstroom zal worden, is nog onduidelijk maar het is wel duidelijk dat humanitaire hulp een noodzaak is, zowel in Oekraïne als in de Europese landen. Ook in ons land wordt alles voorbereid om oorlogsvluchtelingen op te vangen en in Leuven is dat niet anders want de Leuvenaars leven enorm mee met het leed van de Oekraïners.

Lees ook Leuven toont zich solidair met Oekraïne

Quote De stad voorziet verder ook begelei­ding voor Oekraïense vluchtelin­gen rond wonen, werken, lessen Nederlands, onderwijs, psychosoci­a­le bijstand en medische zorgen Burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit)

“Deze oorlog kan niet gerechtvaardigd worden”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit). “Het menselijke leed is enorm. Miljoenen Oekraïners zitten vast in een belegerde stad of zijn op de vlucht geslagen. Een deel van hen zoekt in Leuven onderdak en veiligheid. Samen met tal van partners en Leuvenaars stellen we alles in het werk om hen goed op te vangen. De solidariteit is groot en ontroerend om te zien.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm De solidariteitsactie voor Oekraïne aan het historische stadhuis in Leuven werd bijgewoond door honderden Leuvenaars. © Vertommen

Meer concreet kunnen Oekraïense vluchtelingen zich zonder afspraak bij het onthaalpunt in het Stadskantoor aanmelden voor een eerste basisregistratie en intakegesprek. Daarbij worden ook hun noden in kaart gebracht. “We roepen de Oekraïners die in Leuven verblijven op om zich zeker aan te melden bij de stad. We werken daarvoor samen met ons onthaalteam vluchtelingen en een team van vrijwilligers. Veel Oekraïners kunnen terecht bij familie of vrienden. Als ze geen verblijfplaats hebben, zorgen we voor noodopvang in een hotel en op de Scheutsite. De site in Kessel-Lo wordt momenteel volop klaargemaakt om er vluchtelingen voor een aantal maanden te kunnen huisvesten. Het aantal opvangplaatsen is bovendien uitgebreid van 90 naar 210. De stad heeft ook een 90-tal opvangplaatsen voor kortverblijf. De stad voorziet verder ook begeleiding voor Oekraïense vluchtelingen rond wonen, werken, lessen Nederlands, onderwijs, psychosociale bijstand en medische zorgen.”

Verblijfsstatuut

Leuven werkt voor de opvang samen met partners, zoals bijvoorbeeld de Eerstelijnszone. Daarnaast werkt de stad samen met KU Leuven, UCLL en tal van organisaties en bedrijven om extra opvang en begeleiding te voorzien. “We zijn alles in kaart aan het brengen want we verwachten dat er meer en meer Oekraïners hier hun toevlucht zullen zoeken, zeker als de oorlog in alle hevigheid blijft woeden. Het gaat zowel om opvangplaatsen voor korte als lange termijn.” Nog dit en niet onbelangrijk: naast de aanmelding in Leuven moeten Oekraïense vluchtelingen zich ook aanmelden in het registratiecentrum in Brussel om hun verblijfsstatuut ‘tijdelijke bescherming’ in orde te brengen.

LEES OOK