Leuven steekt feestverlichting aan op 25 november: “Het Stadskantoor wordt dit jaar niet uitgelicht”

Tijdens de eindejaarsperiode zal Leuven weer feestelijk en sfeervol verlicht zijn met slingers over de straten maar ook met kleine en grote kerstbomen. Vrijdag om 18.30 uur steekt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V) de feestverlichting officieel aan en daarmee blijft de stad Leuven trouw aan een jarenlange traditie. Toch zijn de dure energieprijzen een kleine domper op de vreugde. “Er worden inderdaad enkele ingrepen gedaan met het oog op de dure energieprijzen. Maar dat doen we zonder in te boeten aan sfeer”, aldus schepen Vansina. “Zo laten we de sfeerverlichting minder lang branden en hangen we dit jaar minder slingers op in de stad. Bovendien kiezen we voor extra zuinige LED-verlichting. We hebben ook besloten om het Stadskantoor niet uit te lichten. Een bewuste en noodzakelijke keuze maar twee andere iconen lichten we wel uit: het historisch stadhuis en de Universiteitsbibliotheek. Op die manier creëren we toch een aangename shoppingsfeer in het centrum, zeker als je weet dat we ook de pleinen mooi verlichten. We moeten spaarzaam omspringen met energie maar het blijft ook noodzakelijk om de Leuvenaars en de bezoekers een fijn gevoel van warmte en gezelligheid aan te bieden in de donkerste periode van het jaar.”