Leuven roept op tot kernwapenverbod

Op 6 en 9 augustus 1945 sloegen atoombommen in op respectievelijk Hiroshima en Nagasaki. Om deze verschrikkelijke gebeurtenissen te herdenken en uit solidariteit met de slachtoffers laat het Leuvense stadsbestuur de vlag van Mayors for Peace (Burgemeesters voor Vrede) wapperen aan het stadskantoor van 6 tot 9 augustus. De stad roept bij deze gelegenheid ook opnieuw op tot een kernwapenverbod. Burgemeester voor Vrede Mohamed Ridouani (Vooruit): “Vandaag onderlijnen we nog eens extra dat Leuven een voortrekker is op het vlak van verdraagzaamheid en verbondenheid. Je veilig voelen is een basisvoorwaarde voor welbevinden. Helaas zijn er nog veel plaatsen waar mensen dagelijks te maken hebben met geweld en conflict. De vredesboodschap moet dus blijvend verspreid worden, ook al hebben wijzelf het hier best goed. Want elke mens heeft recht op een veilige, stabiele leefomgeving.”