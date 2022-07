Leuven roept op om robotmaaiers enkel overdag te gebruiken: “Egels sterven soms een gruwelijke dood”

Leuven Inwoners DOMITYS-servicere­si­den­tie houden het hoofd koel: “Spring erbij manneke”

Bij een loden hitte is het hoofd koel houden geen luxe, maar een noodzaak. Nog meer dan de doorsnee burger gaat dat op voor ouderen, die bij dieprode temperaturen een groter risico lopen op hartfalen. In de DOMITYS-serviceresidentie was het vooral de reporter die het warm kreeg. “Wij vinden het niet erg om in ons badkostuum in de krant te komen, hoor.”

18 juli