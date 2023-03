Leuven populairste stad voor Blue-bikes: dit zijn de cijfers voor 2022

De Blue-bikepunten in Leuven zijn erg populair en zelfs zo populair dat Leuven alle andere steden en gemeenten achter zich laat als het over de blauwe deelfiets gaat. Dat blijkt ook uit de cijfers. Zo werden er het voorbije jaar in Leuven welgeteld 30.950 ritten gemaakt met een Blue-bike. Dat is een stijging van liefst 54,20% in vergelijking met 2021. Het merendeel van de ritten werd gemaakt door Leuvenaars maar ook pendelaars uit andere centrumsteden vonden in Leuven gemakkelijk de weg naar een Blue-bike. Vooral het Blue-bikepunt aan het station van Leuven -gevestigd in de fietsenstalling onder het Stadskantoor- blijkt populair. Het voorbije jaar werd er op die plek 24.484 keer een fiets uitgeleend en dat is dan weer goed voor een stijging van 50% ten opzichte van 2021. Ook een mooi statistiekje: het uitleenpunt onder het Leuvense Stadskantoor telde vorig jaar 3.561 unieke gebruikers. Het uitleenpunt aan de Kop van Kessel-Lo was in 2022 dan weer goed voor 5.614 ritten en 1.165 unieke gebruikers. In het Blue-bikepunt aan het station van Heverlee dat opende in 2020 werden 852 ritten geregistreerd, een stijging van 44% in vergelijking met een jaar eerder.