Leuven pakt nachtlawaai aan met slimme technologie: “Dankzij lichtprojecties daalde aantal geluidspieken met 30 procent”

Politie en Natuurpunt Herent waarschu­wen voor vergiftigd vlees aan Kastanje­bos: “Levensge­vaar­lijk voor honden”

In Herent is er rauw vlees aangetroffen vlakbij een wandelweg in het Kastanjebos. Natuurpunt stelt dat het om vergiftigd vlees gaat dat is bedoeld voor vossen, maar het is ook levensgevaarlijk voor andere dieren. Het is al het derde jaar op rij dat er vergiftigd vlees wordt gevonden in een natuurgebied in Herent.