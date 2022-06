Leuven ontvangt zondag wereldtoppers: “Snelheid waarmee renners en rensters over het parcours en de hindernissen knallen, is op z’n minst verbluffend”

Voor het derde jaar op rij kunnen sportliefhebbers in Leuven genieten van één van de nieuwste disciplines in het mountainbike: MTB Eliminator. In 2020 kwam het wereldkampioenschap zelfs nog naar Leuven maar deze keer gaat het net zoals vorig jaar om een wereldbekermanche, de tweede van het seizoen na Abu Dhabi. “We zijn verheugd om de top van deze sport opnieuw te verwelkomen in onze stad. De voorbije twee jaar konden er slechts een beperkt aantal toeschouwers genieten van deze spectaculaire sport omwille van de coronapandemie. Dit jaar hopen we dat heel wat Leuvenaars en regiogenoten de weg naar het Ladeuze- en Hooverplein vinden. Het is dan ook een fantastische discipline om live te bekijken. De snelheid waarmee de renners en rensters over het parcours en de hindernissen knallen is op z’n minst verbluffend te noemen”, zegt schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V) die nog mee geeft dat 6- tot 12-jarigen zelf kunnen proeven van de nieuwe discipline. Vooraf inschrijven voor de kinderinitiatie is noodzakelijk via www.leuven.be/eliminator.