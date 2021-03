Leuven legt lachgas aan banden met... GAS-boete. En dat is volgens toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) geen dag te vroeg: “Die paar minuten euforie kunnen dodelijk zijn”

LeuvenHet gebruik van lachgas als roesmiddel neemt een alsmaar hogere vlucht onder jongeren. Het valt bijvoorbeeld op dat agenten bij controles op alcohol en drugs aan het stuur ook steeds vaker mensen betrappen met lachgascapsules in hun auto. De stad Leuven wil die opmars van het legale gas als goedkope drug nu stoppen en wel met een… GAS-sanctie. Ietwat grappige benaming, maar volgens professor en toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) is het bittere ernst, want lachgas ‘misbruiken’ is lang niet ongevaarlijk. “En het is ook niet opspoorbaar met een speekseltest”, klinkt het.