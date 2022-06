Leuven lanceert campagne tegen afval op straten en pleinen: “Een propere stad is een taak van ons allemaal”

Een propere stad is een bezorgdheid van velen zo bleek in het verleden al uit de Stadsmonitor. Nu is Leuven in vergelijking met andere centrumsteden zeker geen vuile stad en dat is onder meer te danken aan de stadsmedewerkers die dagdagelijks op gaan in de straten én aan de Leuvenaars die bewust omgaan met afval. Lees: het afval niet achteloos achterlaten in de straten en de pleinen. In het verleden bleven pleinen en parken al wel eens achter als kleine afvalstorten na een zomerse dag/nacht en om dat tegen te gaan, lanceert de stad Leuven nu de campagne ‘Alles mee?’. “Vele Leuvenaars nemen hun afval mee naar huis of gooien het in een vuilnisbak maar het kan uiteraard nog beter. Er slingert nog steeds heel wat zwerfvuilnis rond dat onze buurten ontsiert en dat is nefast voor het milieu”, zegt burgemeester Mohamed Ridoauni (Vooruit).

De komende maanden zal de campagne op verschillende manieren in het Leuvense straatbeeld opduiken. “Niet alleen op plaatsen waar afval achtergelaten wordt maar ook in supermarkten, fastfoodketens en broodjeszaken. De boodschap is telkens dezelfde: gooi je afval in de vuilnisbak of neem het mee als er in de onmiddellijke omgeving geen vuilnisbak is. We roepen iedereen op om dit te doen uit respect voor het openbaar domein en voor het harde werk van onze straatvegers. Dagdagelijks verzamelen 45 stadsmedewerkers afval met zestien straatstofzuigers en enkele veegkarretjes. Vaak zijn ze al vanaf 7 uur ‘s ochtends op pad. Vroeger deden die stadsmedewerkers dat enkel in de voormiddag en op weekdagen maar tegenwoordig ook in de namiddag en in het weekend. Bij evenementen gaan ze zelfs ‘s avonds laat of ‘s ochtends vroeg aan het werk zodat de pleinen en parken er weer proper bij liggen wanneer de eerste mensen naar hun werk vertrekken. De stadsmedewerkers krijgen ook de hulp van meer dan honderd vrijwilligers. De boodschap is duidelijk: een propere stad is een taak van ons allemaal”, vertelt schepen van Stadsreiniging Thomas Van Oppens (Groen).