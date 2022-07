Leuven krijgt na meer dan tien jaar weer een nachtclub: “Stelplaats wordt een project door en voor jongeren, de stad zal enkel faciliteren, zij doen de rest”

Het nachtleven in Leuven zal er vanaf 2024 heel anders uitzien. Na de sluiting van Club Silo aan de Vaartkom in 2011 ontbrak het de studentenstad aan een echte nachtclub voor jongeren. In 2019 verenigden het Leuvense stadbestuur en jongerenwerking MIJNLEUVEN zich voor ‘Nachtplan’: een project waarmee de diversiteit van de Leuvense nacht in vraag gesteld werd en de nood aan extra infrastructuur door de jongeren bij het beleid werd aangekaart. Afgelopen weekend werd de locatie en de inhoudelijke visie op de nieuwe Leuvense nachtclub voorgesteld.

Quote Het wordt een plaats waar de lokale jongeren­sce­ne centraal staat en waar zij mee vorm aan kunnen geven. Een sociaal exploita­tie en ontwikke­lings­mo­del waar jongeren deel van kunnen uitmaken. Schepen Dirk Vansina

“Een nieuwe nachtclub voor en door Leuvense jongeren, die komt er”, vertelt schepen Dirk Vansina. “Ook ’s nachts hebben jongeren nood aan fysieke plekken in de stad. Nachtclubs zijn dan ook essentiële vrijplaatsen voor hen waar opties open liggen, nieuwe ideeën het licht zien, creativiteit broeit en veranderingen gestimuleerd worden. In het kader hiervan nam de stad samen met Nachtplan en de lokale jongerenscene het voortouw om die geschikte plek te vinden. En nu is het zover. Want vanaf dit najaar bouwt Nachtplan samen met de stad én samen met de jonge Leuvenaar aan een fysieke nachtclub.”

Stad faciliteert, jeugd programmeert

De stad wil met de realisatie van de nachtclub in de eerste plaats faciliteren. “Leuven erkent het belang van zulke plekken in de stad”, vervolgt Vansina. “Dat betekent dat ze opnieuw een fysieke plek zal aanbieden en de inrichting ervan zal mogelijk maken, maar de plek niet zal uitbaten of sturen. De invulling zal volledig bij de jongeren zelf liggen. Een nachtclub kan zo de ontbrekende schakel zijn tussen de stad en een op zichzelf staande, bottom-up jongerencultuur. Die heeft ook ‘s nachts fysieke ruimte nodig om zich te kunnen ontplooien. Dat is wat de toekomstige club zo bijzonder maakt. Met de Leuvense nachtclub willen we ‘s nachts opnieuw mentale ruimte en zuurstof geven aan jongeren. Die mentale vrijheid is een ideale voedingsbodem om talenten te ontwikkelen en nieuwe tendensen en noden te gaan ontdekken. Zo voelen we als beleid hoe de stad evolueert.”

Volledig scherm Na de sluiting van Club Silo aan de Vaartkom in 2011 ontbrak het de studentenstad aan een echte nachtclub voor jongeren en daar komt nu verandering in. © RV

Een nachtclub als community builder voor Leuvense jongeren, dat is hoe Nachtplan en stad Leuven de nieuwe club voorstellen. “Nachtclubs zijn de nachtelijke tegenhangers van de cultuurhuizen overdag, veel meer dan zomaar een fuifzaal. Dergelijke plaats ontbreekt vandaag nog in een jonge stad als Leuven”, volgens Vansina.

Sociale insteek

“De nachtclub wordt een plek met een eigen identiteit, inrichting en kwalitatief artistiek programma waar jonge mensen kunnen samenkomen en zich mee verweven zullen voelen dankzij het gemeenschapskarakter dat we naar voren schuiven. Dat betekent dat boven op een straf (inter)nationaal muziekprogramma, het een plek voor experiment voor en door Leuvense jongeren wordt die de plek mee vormgeven op alle niveaus: van programmatie en inrichting tot aanvullende functies en beheer. Niet alleen voor muziek en dans, maar ook op vlak van kunst, mode, architectuur en sociale ontmoeting. Zo wordt het een plaats waar de lokale jongerenscene centraal staat en waar zij mee vorm aan kunnen geven. De combinatie van deze kenmerken laat zich dan ook vertalen in een eerder sociaal exploitatie- en ontwikkelingsmodel waar jongeren deel van kunnen uitmaken. Deze zachte en sociale werking is voor de stad prioritair en verschilt dan ook wezenlijk van de gekende nachtclubs in België, al zal ook met de sociale insteek deze nieuwe plek er in kwaliteit niet voor moeten onderdoen.”

Quote In het ontwerp zullen ook bestaande functies zoals het skatepark uitgebreid worden en de repetitie­ruim­tes onder handen genomen worden. De club moet ook overdag voor meerdere doelgroe­pen bruikbaar zijn. Schepen Dirk Vansina

De zoektocht naar een nieuwe locatie startte eind 2020 vanuit de stad en in samenwerking met vastgoedexpert Miss Miyagi. Zij begeleidde de stad om de gepaste infrastructuur te vinden. Nachtplan en de stad verkozen een bottom-up en participatieve aanpak en unieke samenwerking tussen de Leuvense jongeren en de stad.

Stelplaats als geschikte locatie

“Jongeren weten wat ze willen en kennen Leuven als hun broekzak. Zij zijn dan ook het best geplaatst om het stadsbestuur te adviseren over de plek waar een nieuwe nachtclub kan komen”, legt Vansina uit. Via www.waarkomtdeLeuvenseclub.be kwamen er meer dan 100 voorstellen voor een locatie binnen. De infrastructuur waar een nachtclub zich in vestigt, bepaalt de ziel van de club en is daarom van cruciaal belang. Na een strenge screening kwam Stelplaats als ideale locatie uit de bus. Die ademt op dit moment al jongerencultuur, experiment, vrijheid en nachtleven. Bovendien beschikt de ruimte over stevige troeven dankzij de ruige uitstraling en de grote flexibiliteit in type ruimtegebruik. Ook leunt deze plek al sterk aan op de visie die we met de nachtclub naar voor schuiven.”

Volledig scherm Stelplaats in Leuven zal er vanaf 2024 heel anders uitzien. © Diederik Craps

Stad Leuven gaf nu de opdracht om een plan uit te werken dat moet bepalen hoe de nieuwe nachtclub er uit zal zien. Het gekozen architectenbureau ‘Vanderlinden, Burssens en Dossche’ zal in nauwe samenwerking met de jongeren een ontwerp opmaken dat voldoet aan hun visie op de club. De jongeren zullen de leidraad zijn tijdens het ontwerpproces. Zij zijn immers de gebruikers en het ontwerp moet echt kunnen inspelen op hun leefwereld. Flexibiliteit staat met stip voorop!

Dansvloer is misschien ook goede skatevloer?

“In het ontwerp zullen ook bestaande functies zoals het skatepark uitgebreid worden en de repetitieruimtes onder handen genomen worden”, gaat Vansina verder. “De club moet ook overdag voor meerdere doelgroepen bruikbaar zijn. Een dansvloer kan dus misschien ook een goede skatevloer zijn!” Het project moet uiteraard voldoen aan alle geluidsnormen. De stad Leuven hecht in deze opdracht dan ook veel belang aan de interne en externe akoestisch isolatie van deze locatie om eventuele overlast volledig te kunnen inperken. Het ontwerp zal eind 2022 klaar zijn en in 2024 zullen de eerste artistieke programma’s van start kunnen gaan.

Ook Erik De Rop, voorzitter van vzw Oude Markt in Leuven, reageert positief. “Wij zien dit zeker en vast niet als concurrentie”, zegt Erik. “Hoe meer Leuven op de kaart wordt gezet door dit soort initiatieven hoe beter. Club Silo aan de Vaartkom was ook jarenlang een grote meerwaarde voor de stad. Ik ga er natuurlijk wel vanuit dat de nieuwe nachtclub zich aan dezelfde regels moet houden als de cafés op de Oude Markt. Ik zie dit project als iets heel positief voor het Leuvense nachtleven.”

Volledig scherm Illustratie. © Annika Wallis

