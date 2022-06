Leuven kandidaat gaststad voor Wereld Transplantatie Spelen in 2025

De Wereld Transplantatie Spelen of World Transplant Games vinden om de twee jaar plaats. De Spelen zijn bedoeld als eerbetoon aan de donoren en hun families maar ze worden ook gebruikt om het belang van orgaandonatie te promoten via sport. Volgend jaar vinden de Spelen plaats in het Australische Perth. Twee jaar later komen de Spelen misschien wel naar Leuven want de universiteitsstad is bij de laatste twee kandidaten. “Met UZ Leuven en Transplantoux zijn in Leuven twee belangrijke spelers aanwezig rond transplantaties en de ondersteuning van getransplanteerden. Voeg daar nog aan toe dat Leuven een echte sportstad is en de link met de Wereld Transplantatie Spelen is meteen duidelijk”, aldus schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V) die samen met burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) de delegatie van de World Transplant Games Federation (WTGF) mocht ontvangen in het historische stadhuis op de Grote Markt.