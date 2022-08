Leuven kampioen in aantal fietsstraten: “Maar het werk is nog niet af”

Met ruim 30 kilometer laat de universiteitsstad Mechelen en Deinze achter zich. “Vlaanderen telt in totaal 619 kilometer aan fietsstraten en Leuven blijkt koploper te zijn in het spreekwoordelijke peloton. We hebben de voorbije jaren ook stevig ingezet op meer fietsstraten. Met de invoering van de fietszone in 2020 maakten we in Leuven een grote sprong voorwaarts. Heel wat fietsstraten in de stad werden toen aaneengeschakeld om de tweewielers zo veilig mogelijk door onze straten te loodsen. Ondertussen zijn we ook bezig met de invoering van fietsstraten in de deelgemeenten, bijvoorbeeld in Kessel-Lo. Maar het werk is nog niet af”, zegt mobiliteitsschepen David Dessers (Groen).