Leuven is elf natuurgidsen rijker: “Twee cursisten prikkelden de zintuigen van enkele ouderen met dementie”

De cursus natuurgids is een initiatief van Natuuracademie in samenwerking met Natuurpunt Leuven en de stad Leuven. Ongeveer een jaar geleden gingen de cursisten van start met de opleiding die bestond uit inhoudelijke en methodische lessen, dertien excursies en twee oefenmomenten. “Tijdens de methodische lessen en oefenmomenten konden de deelnemers zich het gidsen eigen maken. Ze zakten hiervoor onder meer af naar de Scheutsite en Abdij van Park. Tijdens de methodische lessen was er ook aandacht voor anderstalige nieuwkomers als doelgroep”, vertelt Leen Maes, vormingsconsulent bij Natuuracademie. “Als eindopdracht werkten de cursisten een eigen natuuractiviteit uit voor een zelfgekozen doelgroep. Zo prikkelden twee cursisten de zintuigen van enkele ouderen met dementie en werden anderstaligen ontvangen aan de vijvers van Bellefroid.”

Frisse wind

Het traject eindigt trouwens nog niet voor de cursisten. Het getuigschrift kregen ze dan al wel in het historische stadhuis op de Grote Markt maar de felbegeerde ‘natuurgidsbadge’ is nog niet binnen. “De cursus natuurgids vormt een belangrijk onderdeel van de meerjarige opleiding natuurgids. De cursisten hebben nu nog twee jaar de tijd om verdere gidservaring op te doen in het veld en nog bijkomende vorming te volgen. Nadien ontvangen ze hun natuurgidsbadge van Natuurpunt en mogen ze zich officieel natuurgids noemen, erkend door Toerisme Vlaanderen. We willen de stad Leuven bedanken voor de ondersteuning maar zeker ook de nieuwe gidsen feliciteren en bedanken voor de frisse wind in onze vereniging. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk en sommigen hebben zich al geëngageerd in onze gidsenwerking. Zo komen enkele cursisten ons bijvoorbeeld versterken op onze startdag op 5 februari aan de vijvers van Bellefroid”, besluit Leen Kuijken, covoorzitter van Natuurpunt Leuven.