Leuven investeert miljoenen euro in gronden voor duurzame woonwijk Sint-Jansbergsesteenweg en zo blijft er slechts één groot woonuitbreidingsgebied over



LeuvenDe stad Leuven maakt de komende jaren werk van een klimaatneutrale woonwijk aan de Sint-Jansbergsesteenweg in Heverlee. Bedoeling is om 440 woningen te realiseren in een samenwerking met AG Stadsontwikkeling Leuven (AGSL), sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal en de KU Leuven. “AGSL heeft zopas een akkoord gesloten over de aankoop van de resterende gronden”, zegt schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen). Mooi project maar daarmee blijft er wel nog maar één groot woonuitbreidingsgebied over in Leuven.