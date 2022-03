Leuven investeert 3 miljoen euro in opknappen van 48 straten: ontdek hier of uw straat op de lijst staat...

Leuven Leuven Bad wordt herwerkt tot natuurlij­ke zwemvijver: “Het zal voelen alsof je tussen de planten zwemt”

Komt het er of komt het er niet? Die vraag brandt al een hele tijd op vele lippen als het over Leuven Bad aan de Vaartkom gaat. Het antwoord is tweeledig: het komt er en het komt er niet. Van een echt zwembad is alvast geen sprake meer, maar een zone voor waterbeleving is wel voorzien in de plannen. “Die is uitgewerkt als een watertuin, want na verder onderzoek bleek dat een natuurlijke zwemvijver mogelijk is in de Vaartkom”, laat burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) weten.

