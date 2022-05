Leuven Innovation Beer Festival is terug: “21 brouwers vanuit de hele wereld”

“Na al de corona-ellende is het weer tijd om te genieten van bier”, vertelt Katia Warny. “Op zaterdag 21 en zondag 22 mei brengen Hof ten Dormaal en Etre Gourmet ‘de crème de la crème’ van de Belgische en internationale bierwereld naar Leuven. Je kan er in gesprek gaan met 21 brouwers vanuit de hele wereld waaronder Griekenland, US, Polen, Italië, Ierland en het Verenigd koninkrijk. Proeven van al die heerlijke innovatieve bieren doe je aan de Velodroom in de Brusselsestraat. Er is een grote tent voorzien, heerlijk bier in proefglaasjes, foodtrucks en muziek. De onvergetelijke ervaring krijg je er gratis en voor niets bij. Op zaterdag begint het festival om 14 uur en we gaan door tot 23 uur. Op zondag beginnen we al op de middag om af te sluiten om 20 uur.” Meer info: www.leuveninnovationbeerfestival.com