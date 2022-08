Leuven in de ban van vernieuwde GP Jef ‘Poeske’ Scherens: “De weerstand tegen de nieuwe naam Tour of Leuven–Memorial Jef Scherens is stilaan verdwenen”

Leuven is een wielerstad. De universiteitsstad was dat vroeger al -met dank aan de GP Jef ‘Poeske’ Scherens en de start van de Brabantse Pijl- maar sinds het WK Wielrennen in Leuven werd georganiseerd mogen we wielerstad met de grote W schrijven. Vandaag is Leuven opnieuw in de ban van het peloton, zij het iets meer bescheiden, voor de Tour of Leuven-Memorial Jef Scherens. Dat is de nieuwe naam voor de GP Jef ‘Poeske’ Scherens en Golazo lanceerde meteen ook een nieuw concept. De profwedstrijd blijft uiteraard het speerpunt maar met drie fietsroutes voor wielerliefhebbers is er toch een dimensie extra gekomen aan het populaire sportieve event. Ook nieuw: een Special Olympics-wedstrijd op een lokaal parcours. Kortom, er wordt nieuwe wijn geschonken maar het succesrecept blijft toch de basis. “Het memorabele WK Wielrennen van vorig jaar smaakte naar meer. Daarom is de GP Jef Scherens omgevormd tot een nog groter wielerfeest”, vertelt schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V). “Door drie fietsroutes voor liefhebbers toe te voegen aan het programma is de beleving eens zo hoog. De fans konden ook terecht in het wielerdorp voor de voorstelling van de ploegen. Op het Ladeuzeplein kan je de wedstrijd ook volgen op een groot scherm. We blijven investeren in Leuven als wielerstad en uiteraard ligt dat in het verlengde van het WK Wielrennen dat Leuven toch op de kaart heeft gezet. Tour of Leuven-Memorial Jef Scherens is geëvolueerd naar een totaalconcept waar iedereen zijn of haar gading kan vinden in de mooie sport die wielrennen toch altijd al is geweest.”