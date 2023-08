Leuven herdenkt Hiroshima en Nagasaki en roept op tot kernwapenverbod

Achille Claes (74) gaat met pensioen en blikt terug op 40 jaar Kasteel van Horst: “Mijn twee kinderen hebben me te vaak moeten missen, dat zie ik nu wel in”

Het Kasteel van Horst was het voorbije weekend nog het decor voor een tweedaagse benefiet met Metejoor en Helmut Lotti maar het is uiteraard ook de thuisbasis van de Rode Ridder. Weinigen weten dat het Holsbekenaar Achille Claes was die het Kasteel van Horst weer op de kaart zette: “Ik stelde voor om de Rode Ridder te linken aan het Kasteel van Horst. Dat lukte en zo werd het kasteel zijn thuisbasis in de strips.”