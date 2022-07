Leuven haalt extra veel recuperatiewater op voor begieting groen tijdens hittedagen: “We gaan preventief én spaarzaam te werk”

LeuvenNu de temperaturen hoog oplopen hebben de jonge bomen in de stad heel veel water nodig. De stad Leuven organiseert extra gietbeurten om hen alle groeikansen te geven. Daarvoor haalt de stad zeer veel gerecycleerd water op dankzij een samenwerking met AB-Inbev en bouwbedrijf Haex. Tijdens deze warme dagen wordt er zelfs tot 34.000 liter water per dag gebruikt.

“Water is schaars in de zomer. We moeten het hele jaar door nadenken hoe we het regenwater zoveel mogelijk natuurlijk kunnen bufferen”, vertelt schepen van openbaar groen, Lalynn Wadera (Vooruit). “Ontharden en de bodem goed bedekt houden, helpt. Maar voor jonge bomen en bomen in de binnenstad is dat onvoldoende. Zij moeten regelmatig water krijgen. Gelukkig kunnen we daarvoor het recuperatiewater gebruiken van bedrijven die circulair met hun productiewater omgaan.”

De stad werkt al enkele jaren samen met AB-Inbev, dat water van de productielijn afvoert en zuivert. “En sinds kort ook met bouwbedrijf Haex. Zij verzamelen het opgepompte water op de bouwwerf in een werfwatercontainer”, vervolgt Lalynn Wadera. “Het water is niet meer bruikbaar voor de mens, maar zeker wel nog voor de bomen en bloemen.”

Quote De stad recupe­reert water van bedrijven, maar gaat hier ook nog steeds spaarzaam mee om. Enkel de bomen en de bloemen in de bloemento­rens worden begoten. Het water wordt niet gebruikt voor grassen en bloemper­ken. Lalynn Wadera

Water voor bomen en bloementorens

Een ploeg van tien stadsmedewerkers trekt dagelijks door de stad om de bomen water te geven. Per week gieten zij nu zo’n 200.000 liter water. “We moeten grote zorg dragen voor de jonge bomen die we net geplant hebben. Zij hebben extra veel water nodig in hun eerste groeijaren. Zij krijgen elk om de twee weken tussen de 100 en de 150 liter water. Ook al recupereren we water van bedrijven, toch gaan we ook hier steeds spaarzaam mee om. Enkel de bomen en de bloemen in de bloementorens worden begoten. Het water wordt niet gebruikt voor grassen en bloemperken. Die bereidt de stad gedurende het voorjaar al preventief voor op de zomerse hitte door bijvoorbeeld het gras wat langer te laten groeien en de bodem te verrijken met compost en houtschilfers.”

Stadspersoneel

Zorg dragen voor het groen in de stad, dat vraagt ook veel van de medewerkers van de groendienst. Zij staan de hele dag buiten in de volle zon. “Tijdens deze warme dagen starten zij een uurtje vroeger met werken, en stoppen ook een uurtje eerder om zo het heetste moment van de dag te ontlopen. Ze krijgen ook extra gekoeld water mee”, besluit schepen Wadera. “Ik ben blij dat we op de expertise van onze medewerkers kunnen rekenen, niet alleen om nu de jonge bomen te redden, maar vooral ook om het hele jaar door het groen in de stad klaar te maken voor de zomerse hitte.”

© RV

