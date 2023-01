Leuven gastplaats voor groots stadsfestival rond kunstschilder Dieric Bouts

Ondanks de grote kunsthistorische waarde van het werk van Bouts is hij een nobele onbekende bij het grote publiek. In de Sint-Pieterskerk te Leuven hangen twee van zijn belangrijkste werken: het ‘Laatste Avondmaal’, en de ‘Marteling van de Heilige Erasmus’. Het stadsfestival wil de schilder de erkenning geven die hij verdient. “Gedurende drie maanden gaan we deze bijzondere Leuvenaar vanuit alle mogelijke culturele, artistieke, historische en actuele oogpunten belichten,” licht voormalig schepen van cultuur Denise Vandevoort (Vooruit) toe. “Trekker is de tentoonstelling in M Leuven. Nooit eerder kwamen zoveel originele werken van de Vlaamse meester bijeen in zijn thuisstad. Een bijzondere prestatie en het resultaat van jarenlange onderhandeling door het team van M Leuven. De transhistorische aanpak van de tentoonstelling zal jong en oud verrassen.”